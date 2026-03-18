Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
18 mar. 2026
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Torneo Apertura
Rubio Ñu vs. Cerro Porteño: Paso a paso
El Ciclón, obligado a no fallar, visita a Rubio Ñu en La Arboleda desde las 18:30. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Marzo 18, 2026 12:57 p. m.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Atractivo juego en Santísima Trinidad.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Rubio Ñu
Cerro Porteño
Torneo Apertura
Más contenido de esta sección
Torneo Apertura
San Lorenzo cierra la primera rueda sin poder ganar
San Lorenzo y 2 de Mayo empataron 1-1 por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Santo no pudo sumar de a tres en la primera rueda. Está último en la tabla.
Marzo 17, 2026 08:45 p. m.
Torneo Apertura
Olimpia vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso
Promesa de partidazo en Sajonia. El líder Olimpia mide a Luqueño desde las 20:30 por la fecha 11. No te pierdas el paso a paso del encuentro.
Marzo 17, 2026 03:48 p. m.
Torneo Apertura
San Lorenzo vs. 2 de Mayo: Paso a paso
Sportivo San Lorenzo recibe desde las 18:30 al 2 de Mayo en el inicio de la fecha 11 del Apertura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Marzo 17, 2026 03:47 p. m.
Torneo Apertura
Por el triunfo en su feudo
San Lorenzo quiere cerrar la 1ª rueda con al menos una victoria.
Marzo 17, 2026 07:29 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
El Expreso no quiere frenarse
Olimpia apunta a cerrar el día con siete puntos de ventaja en la clasificación. El Sportivo Luqueño necesita ganar para salir de la mala racha que viene atravesando.
Marzo 17, 2026 07:16 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
La 11ª fecha tiene a sus árbitros
De cara a una nueva jornada del Torneo Apertura, la La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol comunicó la lista de jueces para los encuentros ligueros.
Marzo 16, 2026 05:32 p. m.
·
Redacción D10
Carga Más