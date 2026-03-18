18 mar. 2026
Torneo Apertura

Rubio Ñu vs. Cerro Porteño: Paso a paso

El Ciclón, obligado a no fallar, visita a Rubio Ñu en La Arboleda desde las 18:30. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.

Marzo 18, 2026 12:57 p. m.
RUB-CCP.png

Atractivo juego en Santísima Trinidad.

Rubio Ñu Cerro Porteño Torneo Apertura
Más contenido de esta sección
SAN LORENZO 2 DE MAYO.jpg
Torneo Apertura
San Lorenzo cierra la primera rueda sin poder ganar
San Lorenzo y 2 de Mayo empataron 1-1 por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Santo no pudo sumar de a tres en la primera rueda. Está último en la tabla.
Marzo 17, 2026 08:45 p. m.
OLI-LUQ.png
Torneo Apertura
Olimpia vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso
Promesa de partidazo en Sajonia. El líder Olimpia mide a Luqueño desde las 20:30 por la fecha 11. No te pierdas el paso a paso del encuentro.
Marzo 17, 2026 03:48 p. m.
SAN-2MA.png
Torneo Apertura
San Lorenzo vs. 2 de Mayo: Paso a paso
Sportivo San Lorenzo recibe desde las 18:30 al 2 de Mayo en el inicio de la fecha 11 del Apertura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Marzo 17, 2026 03:47 p. m.
HDUv0AyaoAAAb0h.jpeg
Torneo Apertura
Por el triunfo en su feudo
San Lorenzo quiere cerrar la 1ª rueda con al menos una victoria.
Marzo 17, 2026 07:29 a. m.
 · 
Redacción D10
HCC7bWdWoAAbZWH.jpeg
Torneo Apertura
El Expreso no quiere frenarse
Olimpia apunta a cerrar el día con siete puntos de ventaja en la clasificación. El Sportivo Luqueño necesita ganar para salir de la mala racha que viene atravesando.
Marzo 17, 2026 07:16 a. m.
 · 
Redacción D10
Juan Gabriel.jpeg
Torneo Apertura
La 11ª fecha tiene a sus árbitros
De cara a una nueva jornada del Torneo Apertura, la La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol comunicó la lista de jueces para los encuentros ligueros.
Marzo 16, 2026 05:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más