18 mar. 2026
Torneo Apertura

Guaraní-Recoleta, choque entre dos necesitados

Guaraní choca esta noche con Recoleta en el estadio del Deportivo Capiatá, por la 11ª jornada del Torneo Apertura.

Marzo 18, 2026 11:10 a. m. • 
Por Redacción D10
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Guaraní sumó su primera victoria en el Apertura en Capiatá.

Guaraní y Recoleta se verán las caras esta noche en Capiatá (20:30), en la continuidad de la fecha 11 del Apertura 2026. Ambos equipos necesitan con urgencia sumar de a tres, ya que vienen con una seguidilla de malos resultados.

El equipo legendario en su última presentación no pasó del empate 0-0 ante el Sportivo Ameliano, resultado que derivó en la salida de su DT Víctor Bernay, por lo que hoy dirigirá de forma interina Claudio David Vargas.

El Canario, por su parte, viene de caer ante Olimpia por 1-0 en su último juego y desde hace cuatro fechas que no puede ganar. Dirigirá este encuentro José Méndez. En el VAR estará Carlos Figueredo.

Torneo Apertura Guaraní Recoleta
Redacción D10
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