19 mar. 2026
Fútbol Internacional

Golazo de Chamorro al Barcelona

VIDEO. La paraguaya Lice Chamorro anotó un tanto frente al Barcelona en la Copa de la Reina.

Marzo 19, 2026 10:31 a. m. • 
Por Redacción D10
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La paraguaya hizo un tanto al poderoso Barcelona.

Foto: @elnostreclub

La delantera paraguaya Lice Chamorro se hizo sentir en España, anotando el único tanto del Badalona frente al Barcelona en el juego de vuelta de la semifinal de la Copa de la Reina de España, disputado este miércoles en el Johan Cruyff.

La ida había concluído con el marcador de 0-0, quedando todo para la vuelta que se puso cuesta arriba para el cuadro blanco. Alexia Putellas, con un doblete, y Kika Nazareth establecieron un contundente 3-0 en el marcador, pero luego apareció la paraguaya para meter una tremenda galopada y ya en zona de definición cruzar su disparo de derecha para el transitorio 3-1 faltando 10 minutos para el cierre.

El tanto del honor permitió una breve alegría del Badalona, ya que sobre los 86’ Ewa Pajor marcó el cuarto y definitivo gol para Barcelona que avanzó a la final de la Copa de la Reina.

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