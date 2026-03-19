Triqui y la V Azulada despiden la jornada 11

Este será el último partido de la primera rueda, a falta de la regularización del juego entre Guaraní vs. 2 de Mayo de PJC.

En cuanto a los resultados inmediatos podemos mencionar que Trinidense viene de caer 2-1 ante Cerro Porteño, en La Nueva Olla. Mientras que la V Azulada igualó sin goles en su estadio ante Guaraní. Recordemos que este resultado tuvo sus consecuencias: La salida de Víctor Bernay.

El último partido entre ambos equipos culminó sin goles en el estadio La Fortaleza en Villeta. Se disputó en la última jornada del Clausura 2025.