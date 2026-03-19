19 mar. 2026
Torneo Apertura

Triqui y la V Azulada despiden la jornada 11

Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano bajarán el telón de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El encuentro iniciará a las 20:00, en el estadio Martín Torres, en el barrio Santísima Trinidad.

Marzo 19, 2026 07:11 a. m. • 
Por Redacción D10
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Nestor Camacho, uno de los referentes del Triqui.

Este será el último partido de la primera rueda, a falta de la regularización del juego entre Guaraní vs. 2 de Mayo de PJC.

En cuanto a los resultados inmediatos podemos mencionar que Trinidense viene de caer 2-1 ante Cerro Porteño, en La Nueva Olla. Mientras que la V Azulada igualó sin goles en su estadio ante Guaraní. Recordemos que este resultado tuvo sus consecuencias: La salida de Víctor Bernay.

El último partido entre ambos equipos culminó sin goles en el estadio La Fortaleza en Villeta. Se disputó en la última jornada del Clausura 2025.

Torneo Apertura Sportivo Ameliano Trinidense
Redacción D10
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