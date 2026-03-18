Atractiva disputa en La Huerta con el Libertad vs. Nacional

Esta noche, Libertad recibirá a Nacional para dar continuidad a la 11ª jornada del Torneo Apertura. El árbitro central será David Ojeda. Los asistentes serán Eduardo Britos y Héctor Medina y en la cabina VAR estará Derlis López.

Es importante mencionar que ambos equipos vienen de sumar de a tres en la fecha anterior. En el caso del Guma viene de ganar sus últimos tres compromisos, en la jornada pasada superó por 2-0 al 2 de Mayo.

En el caso de la Academia viene de superar por la mínima (1-0) a Rubio Ñu. Si tomamos en cuenta el último enfrentamiento entre ambos, ganó el Tricolor por 3-1 al Repollero por la fecha 14 del Clausura 2025.