Leandro Romagnoli, nuevo técnico de Guaraní

Guaraní ya tiene nuevo entrenador para reemplazar oficialmente a Víctor Bernay. Se trata de Leandro Romagnoli, argentino de 45 años, muy identificado como jugador y entrenador con San Lorenzo de Almagro de Argentina.

El Pipi ya firmó contrato hasta fin de año y en las próximas horas será presentado de forma oficial.

Romagnoli tuvo dos experiencias como entrenador: en su amado San Lorenzo y en San Martín de San Juan donde estuvo de marzo a noviembre del 2025.

Lo que habrá que definir es si Romagnoli debuta este sábado ante Olimpia en el Erico Galeano o vuelve a dirigir Claudio David Vargas de manera interina.

VICTORIA NECESARIA. Por otra parte, Jesús Llano, autor de uno de los goles del Legendario en la victoria por 3-1 sobre Recoleta, habló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y señaló: “Una victoria que necesitábamos, veníamos trabajando bien en la semana, lastimosamente no se nos venían dando los resultados, ahora pudimos sacar adelante el partido”.