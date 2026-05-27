Deyverson da el triunfo a Liga de Quito

El brasileño Deyverson anotó este martes un doblete en el triunfo 3-2 de Liga Deportiva Universitaria de Quito ante el boliviano Always Ready, un resultado que dejó al equipo ecuatoriano en el primer puesto del grupo G y confirmó su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

Yerlin Quiñónez, en el minuto 6, y Deyverson, en el 76 y el 88, marcaron los goles de Liga, que sufrió sobremanera al imponerse sobre Always Ready, que anotó gracias al argentino Enrique Triverio, al minuto 18 y, y a Fernando Nava, a los 39.

El triunfo fue celebrado con euforia por los jugadores de Liga de Quito, que en gran parte del encuentro fue dominado por su rival o por los desajustes en su bloque defensivo, con excepción del portero Gonzalo Valle, que jugó un papel importante para sostener la victoria.

El extremo Yerlin Quiñónez aprovechó un rebote en el arco boliviano y anotó con un remate desde corta distancia.

Triverio empató para el cuadro boliviano al desviar la trayectoria del balón y anticiparse a la salida del portero Gonzalo Valle, tras un tiro libre de Fernando Saucedo.

El equipo boliviano se puso en ventaja con un espléndido cabezazo Nava, tras una asistencia de Saucedo.

La insistencia de Liga dio resultado gracias a un disparo rasante desde fuera del área y esquinado del atacante brasileño Deyverson.

Nuevamente el ariete de Río de Janeiro volvió a aparecer frente al arco contrario y convirtió el ansiado tanto del triunfo y del primer puesto para Liga de Quito.

- Ficha técnica:

3. Liga Deportiva Universitaria de Quito: Gonzalo Valle; José Quintero (m.46, Deyverson), Gian Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez (m.60, Josué Caicedo); Jesús Pretell, Fernando Cornejo (m.29, Gabriel Villamil), Yerlin Quiñónez, Alejandro Tobar (m.84, Janner Corozo); Rodney Redes y Michael Estrada (m.60, Alexander Alvarado).

Entrenador: Tiago Nunes.

2. Always Ready: Alain Baroja; Carlitos Rodríguez, Richet Gómez, Marcelo Suárez, Carlos Medina; Pablo Lima, Fernando Nava (m.84, Felipe Pasadore), Carlos Collazo (m.66, Juan Pablo Gómez), Fernando Saucedo (m.83, Máximo Mamani); Jesús Jesús y Enrique Triverio.

Entrenador: Marcelo Straccia.

Goles: 1-0, m.6: Yerlin Quiñónez; 1-1, m.18: Enrique Triverio; 1-2, m.39: Fernando Nava; 2-2, m.76: Deyverson y 3-2, m.88: Deyverson.

Árbitro: Fernando Véjar, de Chile, amonestó a Rodríguez, Tobar, Deyverson.

Incidencias: Partido por la sexta fecha del Grupo G de Copa Libertadores disputado este martes en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de propiedad de Liga Deportiva Universitaria de Quito. EFE