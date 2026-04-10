10 abr. 2026
Cerro Porteño

Luis Pettengill sobre la expulsión de Cecilio: “Tenés que echarlo a patadas”

Luis Pettengill, expresidente de Cerro Porteño, criticó con dureza a Cecilio Domínguez por su inocente expulsión ante Sporting Cristal por la Conmebol Libertadores.

Abril 10, 2026 12:08 p. m. • 
Por Redacción D10
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Luis Pettengill, ex presidente de Cerro Porteño.

Luis Pettengil, expresidente de Cerro Porteño, habló largo y tendido con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM de la actualidad del club de sus amores y disparó con munición gruesa a Cecilio Domínguez, villano en la derrota del Ciclón ante Sporting Cristal por la fecha 1 de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

La insólita expulsión de Cecilio Domínguez generó repudio por parte del expresidente azulgrana. “Es inaceptable lo que hizo Cecilio, tenés que echarlo a patadas de Cerro. Yo lo echaría hasta del fútbol”, manifestó bastante enojado a la 1080AM. “No le podés tirar la pelota a la cara de nadie, indignado estoy. Si yo era presidente lo echaba del club, se termina su contrato en tres meses; fuera, chau”, agregó.

Las críticas de Pettengill siguieron hacia más jugadores del actual plantel de Cerro Porteño. “Se les paga demasiada plata a los jugadores y les da igual jugar o no jugar, lo mismo ocurre con Gatito (Roberto Fernández), se queda en el molde no pelea por el puesto”, indicó.

Las críticas también llegaron para el defensor Abel Lucciati, que llegó lesionado a Cerro Porteño y jugó apenas tres partidos. “Es una estafa, vino lesionado y cobra por esos dos años”, indicó.

Por último expresó su deseo de ver a Cerro Porteño como campeón del Apertura. “Ojalá nos recuperemos de este golpe, es importantísimo salir campeón del Apertura”, concluyó.

Luis Pettengill Cecilio Domínguez Cerro Porteño
Redacción D10
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