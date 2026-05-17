Se enciende la Copa con partidos estratégicos

El objetivo es clasificar para la entidad de Barrio Obrero y hasta la distancia sobre el Cristal le resulta sumamente favorable, puesto la posición de Junior es complicada. Atracción por donde se lo mire para el cotejo son los tres seleccionados Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio, el primero de ellos con un récord histórico y muy ponderado por la prensa local.

Ya solo por cumplir lo faltante en el Apertura, es natural que el Ciclón ponga todas las fichas en la competencia internacional, donde el beneficio deportivo y económico van de la mano. Habría que ver cómo y de qué manera, Cerro resuelve las cosas internas, agobiado por las lesiones, un tema no superado hasta ahora y que conlleva una gran preocupación. No se descarta, en los próximos días los directivos, asesores y el mismo entrenador hagan un repaso total sobre la plantilla pese a ser numerosa, cuenta con déficit en el rendimiento.

Por defender el honor

Por su parte, Libertad también juega afuera enfrentando a Independiente del Valle un día antes. La pésima gestión del Gumarelo no se puede ocultar y el hecho de no lograr ningún punto es la fiel demostración de su presente. En esta serie H, el puntero absoluto es Rosario Central con 10 y su rival de turno, Independiente tiene 7. Metido en la lucha está Universidad Central de Venezuela, de momento va en busca del repechaje de la Sudamericana. El panorama del Repollero depende de un milagro y aunque los muchachos pongan su mayor empeño está distante de continuar en carrera. Volviendo a Independiente es de los más cotizados en Ecuador y logrando en los últimos años importantes trofeos como dos Sudamericanas en 2019 y 2022 y un vicecampeonato de Libertadores en 2016. El uruguayo Joaquín Papa asumió hace meses la conducción. A la vista y jugando su propio interés está Carlos Cocoliso González, hoy en la lista de reservados y erigiéndose en la principal figura goleadora de la conformación ecuatoriana.

Por lo considerado hasta ahora, de las alineaciones nacionales Cerro mantiene esperanzas. La otra cara es la del Gumarelo, hoy día atravesando una situación crítica y comprometida para el futuro. Hace años no se lo ve tan débil al Albinegro quedando pendiente el segundo semestre. Uno de sus principales referentes del departamento fútbol es Jorge De los Ríos, quien se alejó del cargo por cuestiones personales. No es un detalle menor tratándose del vínculo con el cuerpo técnico y plantel.

Veremos la resultante de pasado mañana, intentando el Repollero sobreponerse a su cruda realidad. Está mal, que no se dude.

A estadio lleno

Por la Sudamericana, Olimpia aguarda a Vasco da Gama en el Defensores. Ambos están con 7 unidades y se espera un lleno total. Del Grupo G es sabido, en este certamen clasifica uno directo y por lo tanto esta confrontación es como una final para los de Vitamina Sánchez. Si bien es cierto, su oponente no anda bien en su campeonato, aplicó un duro golpe de local al Decano goleándolo por 3-0. El Franjeado sintió el traspié de manera fuerte y la vendetta está en la sangre. No es una puja más y el desafío es enorme. El hecho de haber logrado el Apertura da vía libre para la Copa, enfocarse para este miércoles es fundamental, demasiado en juego para la entidad de Para Uno. Los antecedentes coperos llevaron una enorme preocupación el año pasado quedando último siendo superado por el San Antonio Bulo Bulo de Bolivia. Fue catastrófico no dándole chances de meterse en el otro certamen. Fue un papelón y un duro castigo a su propia historia. Por eso se entiende el compromiso actual, lavarse el rostro es necesario y esta es una brillante oportunidad.

Dejando huellas

Deportivo Recoleta no deja de llamar la atención en la Sudamericana donde se mantiene invicto e incluso por encima del poderoso Santos en la tabla. Por el Grupo D, este martes a las 23:00. medirá al Deportivo Cuenca en el estadio Alejandro Serrano de esa ciudad. Llave pareja si incluimos el choque Santos – San Lorenzo en Brasil. A la vista y ya mirando a la Selección Nacional estará Orlando Gill en la portería del Cuervo, hoy por hoy, de mucho peso. Evidentemente los cotejos venideros marcan tendencia y volviendo a lo anterior, lo del Canario tiene una connotación singular y ni hablar si logra la victoria en Ecuador.

De los cuatro equipos paraguayos, es bien sonado el tema Recoleta, entró callado, priorizando el orden doméstico y sorprendiendo por su buena cosecha internacional.

A la espera de la lista

Por protocolo saltan nombres en la Albirroja. Es sabido; sin embargo, que Gustavo Alfaro tiene una idea clara de los 26 que llevará al Mundial. Aguardará a los que vienen recuperándose y hasta resulta difícil el caso de Mathías Villasanti, quien por una seria lesión estuvo ocho meses afuera de Gremio. Ahora volverá de a poco soñando poder estar. En tanto, un informe del club brasileño dio cuenta que Fabián Balbuena sufrió una lesión grado I en el muslo izquierdo y el tiempo estimado de recuperación será de dos semanas. Más allá de los elegidos por el DT el 5 de junio será la despedida ante Nicaragua en el Defensores del Chaco. El viaje será un día después. La afición se hará presente en Sajonia siendo más exhibición que otra cosa. Reiterando la base de la Selección ya está y más entra en debate quién será el portero titular, es comentario día a día. No se mueven Olveira, Gill y Gatito y mucha especulación habrá quien arranque en el amistoso.

El debut oficial de Paraguay será el 12 de junio en Los Ángeles ante Estados Unidos.