16 sept. 2025
Cerro Porteño

Luis Pettengill recomienda no cambiar a Diego Martínez

Luis Pettengill, ex presidente de Cerro Porteño, manifestó que no ve conveniente cambiar de entrenador y que ganando los próximos dos partidos, el Ciclón podrá enderezar el rumbo.

Septiembre 16, 2025 01:48 p. m. • 
Por Redacción D10
G0DIdViXgAAtiA6.jpg

Luis Pettengill, ex presidente de Cerro Porteño.

Luis Pettengill, histórico ex presidente de Cerro Porteño, habló este martes con Fútbol a lo Grande donde manifestó su postura respecto al presente que vive el Ciclón.

Para el ex dirigente azulgrana, cambiar a Diego Martínez sería un error. “El fusible siempre es el entrenador, yo creo que no es momento de un cambio, no se puede cambiar ahora porque no hay reemplazo. Yo por mi experiencia durante mi presidencia no saqué a ningún entrenador, salvo una vez a Osvaldo Ardiles cuando no funcionó", indicó.

Para Pettengill, Diego Martínez debe terminar el torneo Clausura y manifestó que si el Ciclón gana sus próximos dos juegos podrá ser campeón. “No juega tan mal Cerro, si ganamos los dos partidos todo cambia, podremos ser campeones. Yo prefiero ganar antes que jugar lindo”, cerró.

Luis Pettengill Cerro Porteño Diego Martínez
Redacción D10
