Luis Guillén le estudió a Jonatan Torres

El General Caballero JLM eliminó a Cerro Porteño de la Copa Paraguay desde la tanda de penales, en la que el portero Luis Guillén tapó uno: a Jonatan Torres. El arquero, en charla para el programa Fútbol a lo Grande, dijo que estuvo estudiando a los penaleros azulgranas.

“En la semana estuve mirando a algunos jugadores, de Torres también. Cuando iba a patear le amagué hacia un lado y me fui hacia el otro”, confesó sobre el ejecutante que venía de malograr dos penales, en una misma jugada, ante Olimpia.

“Mi mente me decía que iba a cambiar de palo, que iba a cruzar”, señaló con relación a los que pateó en el superclásico. “Estuve mirando en la semana, de algunos jugadores que ya habían ejecutado”, acotó.

Luis Guillén, de 24 años, estuvo en las Divisiones Formativas de Cerro Porteño, pero no se quedó “por el tema económico”.