25 abr. 2026
Cerro Porteño

Lucho Ortega, furioso contra los jugadores

Lucho Ortega, vicepresidente de Cerro Porteño, criticó con dureza a los jugadores que no están dando la talla tras un nuevo traspié en el torneo Apertura.

Abril 25, 2026 01:18 p. m. • 
Por Redacción D10
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Cerro Porteño volvió a fallar en el torneo Apertura.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Lucho Ortega, vicepresidente de Cerro Porteño, habló en exclusiva para Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM donde criticó con dureza el empate ante Ameliano que prácticamente los deja con chance nulas para el torneo Apertura y que el objetivo pasa a ser la Conmebol Libertadores.

Consultado sobre el empate ante Ameliano, Lucho Ortega manifestó que el empate no cayó para nada bien. “Fue un fracaso, ya casi se nos va el campeonato. Justo el jueves nos reunimos con el plantel y le dijimos donde queremos llegar como institución, hay jugadores que no estarán en lo que se viene”, advirtió.

Para el vicepresidente azulgrana el problema pasa a ser el plantel de jugadores. “Trajimos al mejor piloto para el mejor auto pero algo está fallando y debemos de cambiar piezas de ese auto, pero todo será consensuado con la directiva y el consejo fútbol”, disparó.

También manifestó que ahora pondrán toda la carne en el asador en el plano internacional. “Encontramos un club sin orden y estamos trabajando en varios frentes, lastimosamente el equipo no está funcionando. La Libertadores hoy es lo más importante para nosotros y tener los mejores resultados”, apuntó.

Ortega no entiende este rendimiento del equipo. “Es un momento raro, el equipo está bajoneado. Con el fracaso del partido ante Ameliano se nos fue el campeonato”, aseguró.

Por último tocó el polémico tema que involucra la espera de la sanción tras la suspensión del superclásico por los incidentes en gradería norte. “No estoy de acuerdo con el castigo, a nosotros los dirigentes nos controlaba la policía y ya era ridículo. ¿Íbamos a meter nosotros una bomba? El fútbol se tiene que jugar con gente”, finalizó.

Cerro Porteño Luis Ortega Torneo Apertura
Redacción D10
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