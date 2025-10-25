Lucha intensa en Villa Elisa

Tembetary juega por el honor, luego de confirmar su descenso a la categoría Intermedia en el 2026, y de dar pelea en Copa Paraguay en donde alcanzó a disputar la ronda de los cuartos de final. El Rojiverde quiere sumar para dejar una mejor imagen en su paso breve por la categoría principal del fútbol paraguayo.

POR MÁS. A su vez, el equipo de Sportivo Luqueño, que de la mano de Lucas Barrios en la ronda anterior se impuso a Trinidense por 1-0, quiere seguir sumando para pelear hasta la recta final un cupo clasificatorio a la Copa Sudamericana.

El Auriazul arrastra dos juegos sin derrotas (previamente empató con Nacional), habiendo cortado una racha de 6 compromisos con caídas.