25 oct. 2025
Torneo Clausura

Lucha intensa en Villa Elisa

En el Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa, Atlético Tembetary recibe a Sportivo Luqueño desde las 17:30, en el inicio de la fecha 18 del Torneo Clausura.

Octubre 25, 2025 01:46 a. m. • 
Por Redacción D10
GnzjXWCWIAAi05C.jpg

Tembetary y Luqueño se medirán en un atractivo duelo.

@CopadePrimera

Tembetary juega por el honor, luego de confirmar su descenso a la categoría Intermedia en el 2026, y de dar pelea en Copa Paraguay en donde alcanzó a disputar la ronda de los cuartos de final. El Rojiverde quiere sumar para dejar una mejor imagen en su paso breve por la categoría principal del fútbol paraguayo.

POR MÁS. A su vez, el equipo de Sportivo Luqueño, que de la mano de Lucas Barrios en la ronda anterior se impuso a Trinidense por 1-0, quiere seguir sumando para pelear hasta la recta final un cupo clasificatorio a la Copa Sudamericana.

El Auriazul arrastra dos juegos sin derrotas (previamente empató con Nacional), habiendo cortado una racha de 6 compromisos con caídas.

Luqueño Tembetary Torneo Clausura
Redacción D10
