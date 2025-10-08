08 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Lucas Monzón: “No pensé que me iba a echar”

El jugador de Sportivo Luqueño, Lucas Monzón, señaló que pensaba Carlos Paul Benítez lo iba a expulsar. La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol calificó la falta como “insignificante”.

Octubre 08, 2025 01:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Lucas Monzón

Lucas Monzón recibió la roja ante el 2 de Mayo.

Foto: Gentileza - Lucas Monzón

El Sportivo Luqueño enviará una nota para anular la expulsión echa por Carlos Paul Benítez frente al 2 de Mayo, en especial la de Lucas Monzón. En el análisis de la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol calificaron de “insignificante” el contacto que determinó la roja para el futbolista.

“Pienso lo mismo”, aseveró Lucas Monzón sobre el calificativo a la acción.” Cuando termina la jugada y lo llaman del VAR yo estaba tranquilo porque ni lo toqué. Me levante para discutir la falta con él”, declaró en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

El atleta confirmó que ya le informaron que recibió dos partidos de sanción, pero el club pedirá que se revea la jugada: “Creo que van a presentar un video para que puedan evaluar. No sé qué decisión van a tomar: sacarnos una fecha o la roja”.

“No pensé que me iba a echar. Cuando lo llaman del VAR me quedo tranquilo”, volvió a insistir el defensa.

Torneo Clausura Sportivo Luqueño
Redacción D10
