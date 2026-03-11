Ministro de Deportes iraní dice que su selección no irá al Mundial

El Mundial de Fútbol, que este año se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, eleva el riesgo de que incremente el lavado de dinero en México, derivado del aumento en las transacciones y flujos financieros, según advirtió este martes la especialista Alondra de la Garza, socia de prevención de lavado de dinero en la firma financiera Salles Sainz Grant Thornton.