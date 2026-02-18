Yacaré XV, listo para otro desafío

El representativo paraguayo comenzó la preparación y entrenamiento desde hace un mes, apuntando a llegar al debut de la mejor manera.

El equipo arranca su participación en el certamen internacional ante la franquicia argentina Pampas, el sábado 21 de febrero (18:30), en el estadio Héroes de Curupayty, ubicado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo (COP). La entrada en el sector Graderías será gratuita, mientras que en la zona de Preferencias el costo será de G. 100.000 y podrá adquirirse a través del portal digital web: Tuti.com.py.

Los dos siguientes juegos de la franquicia guaraní serán en condición de visitante. El sábado 28 el traslado será hasta Chile, con el propósito de enfrentar a Selkman, mientras que el domingo 8 de marzo el viaje será hacia Brasil para jugar contra el bien reforzado Cobras. Los dos cotejos siguientes serán de local, primero contra el debutante Capibaras XV del Litoral Argentino, el sábado 14 de marzo, y el sábado 21 contra los Tarucas, también de Argentina. El 27 de marzo, los Yacarés chocan con los campeones vigentes, Peñarol de Uruguay. El último partido será contra Dogos, el 11 de abril.