Luca Kmet es la apuesta del 12 de Junio de Villa Hayes

El Club 12 de Junio de Villa Hayes continúa fortaleciendo su plantel con miras a su desafío de ser de Primera División y oficializó la llegada de Luca Kmet, una de las jóvenes promesas del fútbol argentino.

La confirmación fue realizada por el presidente de la institución, Ricardo Núñez, quien destacó la importancia de la incorporación dentro del proyecto deportivo que impulsa el club.

Kmet, que estuvo jugando a préstamo en el fútbol chileno, desembarca procedente del Granate, uno de los equipos con mayor tradición en la formación de futbolistas en Argentina, actual campeón de la Copa Sudamericana.

A sus condiciones técnicas se suma una destacada trayectoria en la selección juvenil de Paraguay, en donde logró adquirir experiencia internacional disputando importantes torneos sudamericanos.

La negociación entre ambas instituciones incluyó un acuerdo beneficioso para el conjunto de Villa Hayes, que adquirió un porcentaje de los derechos del jugador y aseguró una opción de compra, pensando en consolidar su crecimiento y en una posible revalorización deportiva y económica del futbolista.

Con esta incorporación, la dirigencia reafirma su intención de apostar por jugadores jóvenes con gran proyección, combinando talento, desarrollo y competitividad para fortalecer el plantel. La llegada de Kmet representa un paso más en el ambicioso proyecto que busca posicionar al 12 de Junio como uno de los protagonistas del fútbol paraguayo.

El “12" continúa con una campaña sobresaliente y se mantiene como líder absoluto de la División Intermedia 2026. El conjunto dirigido por Arturo Villasanti suma 37 puntos, producto de 11 victorias, 4 empates y apenas 2 derrotas, sacándole cuatro puntos de ventaja a su inmediato perseguidor, General Caballero de Juan León Mallorquín.