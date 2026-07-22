“12”, en lo más alto en la primera rueda

El León Chaqueño cerró con 33 unidades en la tabla de posiciones, dos más que el Benjamín Aceval, otro representante de la ciudad occidental que persigue el liderato. El Decano Chaqueño llegó a esta cifra con 9 victorias, 4 empates y 2 caídas.

triunfó fernando. En la conclusión de la primera rueda del torneo, el Rojo del barrio Palomar superó por la mínima diferencia de 3-2 al Albinegro de San Estanislao.

Alan Valenzuela y un doblete de Derlis Almada le dieron la victoria al conjunto de Carlos Recalde, mientras que, para el cuadro que comanda Julio Irrazábal marcaron Marcelo González, desde el punto penal, y Jesús Monges.

Con este resultado, Fernando de la Mora llegó a 18 unidades y se ubicó en el puesto 12. Deportivo Santaní, en tanto, se mantiene con 24 puntos en el cuarto escalón.