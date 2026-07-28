28 jul 2026
Intermedia

Villasanti destaca el resultado

Arturo Villasanti, entrenador del 12 de Junio, valoró la victoria sobre el 3 de Noviembre en el inicio de la segunda rueda de la Intermedia.

Julio 28, 2026 12:41 p. m. • 
Por Redacción D10
HORS13OWAAEKVL-.jpeg

El equipo del 12 lleva una buena campaña.

Foto: IntermediaAPF

Arturo Villasanti, entrenador del 12 de Junio de Villa Hayes, uno de los equipos protagonistas en el torneo de la División Intermedia, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental de lo que fue la victoria agónica por 1-0 sobre 3 de Noviembre en la fecha 16 del campeonato.

El DT reconoció que su equipo tuvo complicaciones ante un rival muy bueno, pero destacó que el juego pudo sacarse adelante “como sea”.

“Nos encontramos con un equipo con muchas caras nuevas, un equipo que fue muy dinámico. Entramos un poco ansiosos, normal por la etapa en que estamos. Lo importante es que se pudo sacar el partido al final y lo sacamos como sea y sirve mucho los tres puntos”, expresó Villasanti en la 1080 AM.

“El equipo está bastante sólido, es importante la experiencia que nos da los rodajes de partido que tenemos. Pudimos sumar de a 3, un peso menos que tenemos”, agregó.

El 12 de Junio sumó tres refuerzos para encarar la parte decisiva del torneo de ascenso. Llegaron al plantel chaqueño Anderson Leguizamón, Fabricio Portillo y el experimentado portero Alfredo Aguilar.

Intermedia 12 de Junio
Redacción D10
Más contenido de esta sección
12 de junio villa hayes_68633840.jpg
Intermedia
La fecha 15 arranca con un partidazo
La Intermedia vuelve a la acción hoy con el inicio de la fecha 15, que tendrá como único compromiso un duelo de alto voltaje en la pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones.
Julio 17, 2026 07:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Intermedia.jfif
Intermedia
Independiente y Tacuary se repartieron los puntos
En un partido cargado de emociones y cambios en el marcador, Independiente de Campo Grande y Tacuary igualaron 2-2 en el estadio Ricardo Gregor, por la fecha 14 de la División Intermedia.
Julio 13, 2026 07:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Sol vs Benjamin.jfif
Intermedia
Sol de América y Benjamín Aceval igualan en un intenso duelo
Sol de América y Benjamín Aceval empataron 1-1 en un partido cargado de emociones, expulsiones y situaciones cambiantes, correspondiente a una nueva jornada del Torneo de la División Intermedia.
Julio 12, 2026 05:07 p. m.
 · 
Redacción D10
HNCUeRaWgAENR6y.jpeg
Intermedia
12 de Junio celebra en Guairá
El 12 de Junio de Villa Hayes se impuso por la mínima diferencia para seguir en la parte alta de la tabla.
Julio 12, 2026 01:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Fernando de la Mora.jfif
Intermedia
Dos empates marcan el inicio de la fecha 14 de la División Intermedia
La fecha 14 del campeonato de la División Intermedia comenzó este viernes con dos igualdades, en una jornada en la que ninguno de los cuatro equipos logró quedarse con la victoria.
Julio 10, 2026 08:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Alfredo Aguilar_68469346.jfif
Intermedia
Aguilar es nuevo portero del 12 de Junio (VH)
El 12 de Junio de Villa Hayes oficializó ayer la incorporación del experimentado arquero Alfredo Aguilar, quien se convierte en uno de los refuerzos más destacados del club para la segunda rueda del Torneo Intermedia.
Julio 8, 2026 07:55 a. m.
 · 
Redacción D10