Villasanti destaca el resultado

Arturo Villasanti, entrenador del 12 de Junio de Villa Hayes, uno de los equipos protagonistas en el torneo de la División Intermedia, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental de lo que fue la victoria agónica por 1-0 sobre 3 de Noviembre en la fecha 16 del campeonato.

El DT reconoció que su equipo tuvo complicaciones ante un rival muy bueno, pero destacó que el juego pudo sacarse adelante “como sea”.

“Nos encontramos con un equipo con muchas caras nuevas, un equipo que fue muy dinámico. Entramos un poco ansiosos, normal por la etapa en que estamos. Lo importante es que se pudo sacar el partido al final y lo sacamos como sea y sirve mucho los tres puntos”, expresó Villasanti en la 1080 AM.

“El equipo está bastante sólido, es importante la experiencia que nos da los rodajes de partido que tenemos. Pudimos sumar de a 3, un peso menos que tenemos”, agregó.

El 12 de Junio sumó tres refuerzos para encarar la parte decisiva del torneo de ascenso. Llegaron al plantel chaqueño Anderson Leguizamón, Fabricio Portillo y el experimentado portero Alfredo Aguilar.