20 jul 2026
Intermedia

Intermedia: Triunfo y empate en jornada dominical

La fecha 15 de la Intermedia tuvo su continuidad ayer domingo con dos atractivos compromisos.

Julio 20, 2026 06:28 a. m. • 
Por Redacción D10
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Encarnación saboreó la victoria en la Intermedia.

En el Villa Alegre, Encarnación FC derrotó por 2-1 a 3 de Noviembre. Derlis Ortiz adelantó al local en el tanteador, lo igualó para la visita Héctor Blanco, y con el 1-1 fueron al descanso.

En la segunda mitad, Fernando Viveros anotó el gol para la victoria del conjunto del sur del país, que con esto llega a 17 unidades; por su parte, el elenco del barrio San Pablo se mantiene con 7 puntos. En otro partido, Atlético Tembetary y Sol de América empataron 1-1 en Capiatá.

El primer gol del juego llegó tras un despeje corto de la defensa unicolor que le quedó a Francisco Esteche, quien no falló. A los 36 minutos, Brahian Fernández puso el empate.

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Redacción D10
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