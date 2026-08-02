Intermedia: Triunfo en Santaní y empate en Villa Elisa

Deportivo Santaní logró una agónica victoria por 1-0 ante Encarnación en condición de local, en el último minuto del tiempo de descuento con el tanto de Mathías Martínez.

Santaní llegó a 30 puntos, a tres de la zona de ascenso a Primera División que actualmente ocupa General Caballero de Juan León Mallorquín. Encarnación, por su parte, continúa en la penúltima ubicación con 12 unidades.

Mientras que en el estadio Luis Alfonso Giagni, Sol de América e Independiente CG no se sacaron ventajas, tras igualar 1-1 por la fecha 17 del torneo de la División Intermedia.

Principales posiciones: 12 de Junio 37 puntos, General Caballero 33, Benjamín Aceval 32, Santaní 30, Sol de América 25, Resistencia 24.