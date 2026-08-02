02 ago 2026
Intermedia

Intermedia: Triunfo en Santaní y empate en Villa Elisa

Este domingo siguió la fecha 17 de la Intermedia con dos compromisos donde Santaní venció a Encarnación y hubo paridad 1-1 entre Sol de América e Independiente.

Agosto 2, 2026 02:18 p. m. • 
Por Redacción D10
HOuvJnPWsAA-tBE.jpg

Santaní se hizo fuerte de local en el último suspiro.

Deportivo Santaní logró una agónica victoria por 1-0 ante Encarnación en condición de local, en el último minuto del tiempo de descuento con el tanto de Mathías Martínez.

Santaní llegó a 30 puntos, a tres de la zona de ascenso a Primera División que actualmente ocupa General Caballero de Juan León Mallorquín. Encarnación, por su parte, continúa en la penúltima ubicación con 12 unidades.

Mientras que en el estadio Luis Alfonso Giagni, Sol de América e Independiente CG no se sacaron ventajas, tras igualar 1-1 por la fecha 17 del torneo de la División Intermedia.

Principales posiciones: 12 de Junio 37 puntos, General Caballero 33, Benjamín Aceval 32, Santaní 30, Sol de América 25, Resistencia 24.

Intermedia Santaní Sol de América
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HNhPS27WEAAYzSD.jpg
Intermedia
Remontada épica de Paraguarí ante Independiente
Paraguarí protagonizó una de las grandes remontadas de la fecha 15 de la División Intermedia al vencer por 3-2 a Independiente de Campo Grande y volver a saborear una victoria luego de dos meses.
Julio 18, 2026 12:40 p. m.
 · 
Redacción D10
sjddf.jfif
Intermedia
12 de Junio sigue firme en la cima
El puntero cumplió en casa, derrotó a General Caballero y se mantiene como el principal candidato al ascenso tras disputarse el primer partido de la fecha 15.
Julio 17, 2026 09:33 p. m.
12 de junio villa hayes_68633840.jpg
Intermedia
La fecha 15 arranca con un partidazo
La Intermedia vuelve a la acción hoy con el inicio de la fecha 15, que tendrá como único compromiso un duelo de alto voltaje en la pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones.
Julio 17, 2026 07:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Intermedia.jfif
Intermedia
Independiente y Tacuary se repartieron los puntos
En un partido cargado de emociones y cambios en el marcador, Independiente de Campo Grande y Tacuary igualaron 2-2 en el estadio Ricardo Gregor, por la fecha 14 de la División Intermedia.
Julio 13, 2026 07:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Sol vs Benjamin.jfif
Intermedia
Sol de América y Benjamín Aceval igualan en un intenso duelo
Sol de América y Benjamín Aceval empataron 1-1 en un partido cargado de emociones, expulsiones y situaciones cambiantes, correspondiente a una nueva jornada del Torneo de la División Intermedia.
Julio 12, 2026 05:07 p. m.
 · 
Redacción D10
HNCUeRaWgAENR6y.jpeg
Intermedia
12 de Junio celebra en Guairá
El 12 de Junio de Villa Hayes se impuso por la mínima diferencia para seguir en la parte alta de la tabla.
Julio 12, 2026 01:27 p. m.
 · 
Redacción D10