01 ago 2026
Intermedia

Triunfo y empate en la Intermedia

Este sábado siguió la fecha 17 de la categoría Intermedia con dos encuentros que marcaron la continuidad del apasionante certamen.

Agosto 1, 2026 03:07 p. m. • 
Por Redacción D10
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Resistencia superó a Tacuary por la fecha 17 de la Intermedia.

Resistencia derrotó por 3-1 a Tacuary en condición de local, en uno de los juegos matutinos del sábado en la fecha 17 de la División Intermedia. Mientras que en el estadio Parque del Guairá, Guaireña FC y Atlético Tembetary igualaron sin goles.

Resistencia se impuso con los goles de Edsson Riveros (45’), Fernando Ruiz Díaz (89’) y Jonathan Gómez (90’+4’). La paridad parcial para Tacuary la anotó Junior Franco (55’).

Guaireña y Tembetary con el empate sin goles que registraron llegaron a 23 puntos en el clasificatorio. Por la fecha 18 del certamen, Guaireña FC visitará a Tacuary FBC, mientras que Atlético Tembetary recibirá a General Caballero JLM.

La fecha 17 de la Intermedia continúa este domingo con los siguientes compromisos marcados a partir de las 10:00. Sol de América recibirá a Independiente y Santaní hará lo propio ante Encarnación.

Intermedia Resistencia
Redacción D10
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