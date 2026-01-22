Conmebol confirma el Río Parapití

Este jueves, la Conmebol confirmó la autorización para que el estadio Río Parapití sea habilitado para competencias internacionales, buena noticia para el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero que podrá jugar de local la Fase 1 de la Copa Libertadores.

El Gallo Norteño recibirá a Alianza Lima el próximo miércoles 4 de febrero a las 21:30 en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores de América.

Cabe señalar que el estadio Río Parapití forma parte del programa de modernización de estadios de Sudamerica por parte de la Conmebol que destina fondos a los clubes para que sean ejecutadas estas obras de remodelación.