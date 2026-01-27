27 ene. 2026
Jugó una década en Europa y ahora lo hará en Bajo Chaco

El 12 de Junio de Villa Hayes empezó a anunciar refuerzos para lo que será la temporada 2026 en la Intermedia.

Enero 27, 2026 12:01 p. m.
Hernán Pérez (i) jugando para Alavés ante Gareth Bale del Real Madrid en un partido en febrero del 2018.

El 12 de Junio de Villa Hayes, que el año pasado estuvo cerca de lograr el ascenso a la Primera División del fútbol paraguayo, ya se va preparando para lo que será la División Intermedia 2026, que comenzará en abril.

El equipo auriazul ya anunció a más de una decena de incorporaciones y comenzó los trabajos de pretemporada apuntando a la competencia oficial.

Entre los refuerzos, uno de los más renombrados es Hernán Pérez, últimamente en Deportivo Recoleta y que jugó por una década en el fútbol europeo, entre España y Grecia.

Hernán debutó en Tacuary en el 2007 y un año más tarde pasó a Libertad. En el 2009 salió del país para jugar en el Villarreal de España, donde permaneció hasta el 2015. También tuvo pasos por el Olympiacos de Grecia, Real Valladolid, Espanyol, Deportivo Alavés, Al Ahli Doha y en el 2022 tuvo un paso por el Coritiba de Brasil.

Pegó la vuelta al fútbol paraguayo en el 2023 para jugar en Tacuary, luego tuvo pasos por General Caballero de Juan León Mallorquín y Recoleta.

Con la Albirroja disputó tres Eliminatorias y las Copas América del 2011 en Argentina y 2019 en Brasil.

12 de Junio Hernán Pérez Villarreal
