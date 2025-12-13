Xabi Alonso confirma la recuperación de Mbappé

“Recuperamos a Kylian. Está bien para jugar y mañana decidiremos. Es una buena noticia, evidentemente”, aseguró en su comparecencia ante los medios en la Ciudad Real Madrid.

No confirmó si cita en la convocatoria a los defensas Dean Huijsen y Antonio Rüdiger, y admitió que llamará a varios canteranos. Con el primer equipo se ejercitaron el sábado los defensas Joan Martínez y Víctor Valdepeñas ‘Valde’, y los centrocampistas Jorge Cestero y Thiago Pitarch.

“Respecto al City no hay ninguna otra baja, recuperamos a Kylian pero tenemos tres sancionados (Carreras, Fran García y Endrick). Es parte del juego y no contamos con muchos jugadores, por lo que completamos la convocatoria con jugadores del Castilla que siempre que suben dan calidad al entrenamiento y están dispuestos en caso de ser necesitados. A Vitoria vamos con los que están bien y los que nos ayudan”, afirmó.