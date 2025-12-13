13 dic. 2025
Xabi Alonso confirma la recuperación de Mbappé

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, confirmó la recuperación de Kylian Mbappé, que arrastraba una dolencia en la rodilla izquierda tras un fuerte golpe, y su presencia ante el Alavés en LaLiga, tras no poder jugar frente al Manchester City en la Champions League.

Diciembre 13, 2025 10:21 a. m. • 
Por Redacción D10
Alonso, entrenador del Real Madrid.

Foto: AFP

“Recuperamos a Kylian. Está bien para jugar y mañana decidiremos. Es una buena noticia, evidentemente”, aseguró en su comparecencia ante los medios en la Ciudad Real Madrid.

No confirmó si cita en la convocatoria a los defensas Dean Huijsen y Antonio Rüdiger, y admitió que llamará a varios canteranos. Con el primer equipo se ejercitaron el sábado los defensas Joan Martínez y Víctor Valdepeñas ‘Valde’, y los centrocampistas Jorge Cestero y Thiago Pitarch.

“Respecto al City no hay ninguna otra baja, recuperamos a Kylian pero tenemos tres sancionados (Carreras, Fran García y Endrick). Es parte del juego y no contamos con muchos jugadores, por lo que completamos la convocatoria con jugadores del Castilla que siempre que suben dan calidad al entrenamiento y están dispuestos en caso de ser necesitados. A Vitoria vamos con los que están bien y los que nos ayudan”, afirmó.

Redacción D10
