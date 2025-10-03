03 oct. 2025
Selección Paraguaya

Los llamados por Alfaro: Diego León y Diego González, novedades

Con Diego León y Diego González como principales novedades, salió este viernes la lista de convocados a la Selección Paraguaya. La Albirroja de Gustavo Alfaro afrontará amistosos ante Japón y Corea del Sur.

Octubre 03, 2025 04:11 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego León, jugador paraguayo del Manchester United fue llamado por Gustavo Alfaro.

Este viernes, el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, dio a conocer la lista de 26 futbolistas que estarán en la gira asiática, que probará a la Albirroja ante Japón y Corea del Sur. De entre los llamados, Diego León del Manchester United y Diego González del Atlas, son las principales novedades.

Convocados

Porteros: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo-ARG) y Juan Espínola (Newell’s Old Boys-ARG)

Defensas: Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Omar Alderete (Sunderland-ENG), Junior Alonso (Atlético Mineiro-BRA), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Alexis Duarte (Santos-BRA), Juan Cáceres (Dinamo Moscú-RUS), Alan Benítez (Internacional-BRA), Diego León (Manchester United-ENG).

Volantes: Matías Galarza (River Plate-ARG), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps-CAN), Lucas Romero (Recoleta), Braian Ojeda (Real Salt Lake-USA), Damián Bobadilla (São Paulo-BRA), Diego Gómez (Brighton-ENG), Hugo Cuenca (Genoa-ITA), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain-UAE), Miguel Almirón (Atlanta United-USA)

Atacantes: Diego González (Atlas-MEX), Ramón Sosa (Palmeiras-BRA), Ronaldo Martínez (Platense-ARG), Ángel Romero (Corinthians-BRA), Antonio Sanabria (Cremonese-ITA) y Alex Arce (Independiente Rivadavia-ARG).

De cara al Mundial 2026, Paraguay se probará ante selecciones ya clasificadas al certamen. El primer encuentro será frente a Japón, el 10 de octubre, en el Panasonic Stadium Suita, desde las 07:20. Cuatro días después chocará contra Corea del Sur, en el Estadio Mundialista de Seúl, a partir de las 08:00.

