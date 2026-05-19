19 may. 2026
Copa del Mundo

Los favoritos de Ancelotti para ganar el Mundial

Carlo Ancelotti ve a Argentina, España y “obviamente” Brasil entre los favoritos al Mundial

Mayo 19, 2026 07:29 a. m. • 
Por Redacción D10
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Carlo Ancelotti tiró sus fichas para la Copa del Mundo.

Foto: AFP

El seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, situó este lunes a Argentina, España y “obviamente” Brasil entre sus favoritos para alzarse con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca en menos de un mes.

En una inusual entrevista en el Jornal Nacional, el telediario más popular del país, que se emite en la cadena Globo, el entrenador de la Canarinha también incluyó en su grupo de máximos aspirantes a Francia, Portugal e Inglaterra.

“Son muchos equipos, pero ninguno perfecto”, declaró el antiguo preparador del Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros grandes clubes europeos.

‘Carletto’ anunció este lunes la convocatoria de 26 futbolistas para la Copa del Mundo en una pomposa ceremonia en Río de Janeiro y confesó que solo tuvo definitivamente cerrada la lista hoy a mediodía.

La gran sorpresa de la convocatoria ha sido Neymar, que no juega con la selección brasileña desde que se lesionó de gravedad la rodilla en octubre de 2023.

“Si merece ser titular, será titular. Tendrá el mismo papel que los otros 25; si lo merece, jugará”, insistió en relación al camisa 10 del Santos, al tiempo que rechazó dar mucha responsabilidad a un solo jugador.

Porque para Ancelotti la clave del éxito será combinar el talento innato de los brasileños con “compromiso, buena actitud, concentración” y un fuerte sentimiento “colectivo”.

Sin dar pistas sobre el once titular que jugará contra Marruecos en su debut en el Mundial 2026, el laureado preparador subrayó la importancia de terminar primeros de grupo, pues les permitirá “una trayectoria un poco más tranquila” en los cruces eliminatorios.

“La selección llega muy bien, estamos muy animados”, manifestó.

Además de Neymar, Ancelotti también incluyó en la nómina de delanteros para el Mundial a Vinícius Júnior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Igor Thiago, Endrick, Matheus Cunha y Rayan.

La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del certamen.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami. E

Copa del mundo Brasil Carlo Ancelotti
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