Vinicius muestra su impactante cambio estético

Tras la prematura eliminación de Brasil en el Mundial de 2026 frente a Noruega, el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr., aprovechó sus días de descanso para someterse a una remodelación facial.

El jugador acudió a una clínica en Goiânia, en el centro-oeste del país para realizarse una “armonización de mentón”. Se trata de un procedimiento estético enfocado en definir el contorno mandibular y dar mayor proporción al rostro.

La intervención estuvo a cargo del prestigioso dermatólogo brasileño, Alessandro Alarcão, quien viajó desde Miami exclusivamente para el tratamiento bajo un operativo de máxima confidencialidad que incluyó el cierre total de la clínica durante esa jornada.

A pesar de los esfuerzos por mantener el procedimiento en privado, la renovada apariencia del futbolista no tardó en viralizarse luego de que personas de su entorno compartieran algunas imágenes. En las fotos se aprecia un perfil más marcado y definido, lo que desató un intenso debate y comparaciones en redes sociales sobre su antes y después.

De esta manera, el atacante brasileño se alista para reincorporarse a la pretemporada con el club merengue para la campaña 2026/27 estrenando una imagen completamente renovada.