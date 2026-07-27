27 jul 2026
Copa del Mundo

Mbappé admite “dolor temporal” por la frustración en el Mundial

El francés Kylian Mbappé destacó en la Copa del Mundo siendo el goleador, pero no puedo repetir el éxito de la coronación como en Rusia 2018.

Julio 27, 2026 05:50 p. m. • 
Por Redacción D10
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, atacante de Francia.

Foto: AFP

El delantero francés Kylian Mbappé agradeció el apoyo de Francia a su selección, de la que es capitán, a pesar de no haber logrado volver con la copa. Es algo que “duele y dolerá durante un tiempo”, admitió el futbolista del Real Madrid en una carta abierta enviada a los medios.

“No nos llevamos un trofeo colectivo. Duele, y dolerá durante un tiempo, no os voy a mentir sobre eso. El título de máximo goleador lo recibo con orgullo, pero habría sido mucho mejor con la copa además. Quizás os debíamos un final más bonito. Pero no siempre se elige el final de la historia, se elige lo que se pone en ella, y lo hemos dado todo. De eso estamos orgullosos”, afirma en la misiva.

El capitán de ‘Les Bleus’, de 27 años, agradeció el trabajo de sus compañeros, sin los que “nunca habría podido marcar tanto”, y de todo el equipo técnico, con especial mención al seleccionador saliente, Didier Deschamps, a quien aseguró que ya le ha dicho “lo que tenía que decirle, él lo sabe”.

En el emotivo mensaje, agradeció a los aficionados franceses que nunca los dejaran “solos”. “Ni siquiera en los momentos más difíciles, ni cuando menos lo merecíamos. Esta historia la hemos escrito a varios millones de manos, no sólo once sobre el terreno de juego, impulsados por el mismo fervor”, manifestó.

“El fútbol, en el fondo, sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, en el que se trabaja toda una vida para intentar dominarlo, pero un juego al fin y al cabo, con sus reglas sencillas que no han cambiado desde que empezamos a jugar: balón, portería y ganas de marcar. Por eso nos une a todos con la misma pasión”, expresó la antigua estrella del Paris Saint-Germain.

Y dejó claro que este Mundial, en el que Francia cayó eliminada en semifinales ante España (que luego se proclamaría ganadora ante Argentina en la final), se haya acabado, “la historia continúa”.

“Habrá otros partidos, otras tardes de verano o de invierno en las que nos volveremos a encontrar todos ante este mismo juego, con la misma ilusión intacta. Aún no hemos terminado de jugar juntos”, prometió Mbappé, que sólo pudo despedirse de la cita mundialista con una derrota, ante Inglaterra (4-6), en el partido para definir el tercer puesto de la competición.

Mundial FIFA 2026 Kylian Mbappé Francia
Redacción D10
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