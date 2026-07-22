22 jul 2026
Copa del Mundo

El once ideal del Mundial 2026, según la FIFA

La FIFA dio a conocer oficialmente el equipo ideal de la Copa del Mundo 2026.

Julio 22, 2026 04:23 p. m.
maathi.jpg

Kylian Mbappé figura en el once ideal. Orlando Gill no.

Los españoles Rodri Hernández, Marc Cucurella y Pedro Porro fueron incluidos en el once ideal del Mundial 2026 revelado este miércoles por la FIFA a partir de los votos de los aficionados.

España es junto a Francia el país más representado en el once ideal con tres jugadores cada una. El equipo galo, que cayó en semifinales contra la campeona, cuenta con la presencia de Dayot Upamecano como central, Michael Olise en el medio centro y Kylian Mbappé de extremo izquierdo.

El delantero del Real Madrid se llevó la Bota de Oro del torneo con diez tantos y se convirtió en el máximo goleador en la historia del Mundial, con 22 dianas, por delante de Lionel Messi.

El argentino, con ocho goles en el campeonato y subcampeón con la Albiceleste, también fue votado por los hinchas, junto a su compatriota Lisandro Martínez.

El once titular lo cierran el portero caboverdiano, Josimar Dias ‘Vozinha’, convertido en una de las sorpresas del Mundial, el centrocampista inglés Jude Bellingham, que anotó siete goles en el torneo, y el delantero Erling Haaland, que también sumó siete tantos y alcanzó los cuartos de final con Noruega.

Los aficionados pudieron votar a través de Internet por su once ideal y elegir la formación del equipo después de la final en la que España se impuso a Argentina (1-0).

Hubo gran expectativa en Paraguay por una posible inclusión de Orlando Gill, quien fue el arquero con más tapadas del certamen. Finalmente no pudo ser.

La alineación más votada fue un 4-3-3 integrado por Vozinha; Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano, Marc Cucurella; Rodri, Michael Olise, Jude Bellingham; Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé. EFE

Mundial FIFA 2026 FIFA Kylian Mbappé
Más contenido de esta sección
Vozinha
Copa del Mundo
Sin paraguayos: Candidatos al once ideal del Mundial 2026
Sin ningún jugador paraguayo, la FIFA dio a conocer los candidatos al once ideal del Mundial 2026, que quedó en poder de España.
Julio 21, 2026 02:33 p. m.
 · 
Redacción D10
ccubia.jpg
Copa del Mundo
Andrés Cubas, el segundo jugador con más quites del Mundial 2026
Los números respaldaron el gran Mundial de Andrés Cubas, que volvió a destacarse por su despliegue, intensidad y capacidad para recuperar balones.
Julio 21, 2026 11:00 a. m.
ffim.jfif
Copa del Mundo
Dibu Martínez pone en duda su continuidad en Argentina
Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero titular de la selección argentina, puso en duda su continuidad bajo los tres palos de la Albiceleste tras la derrota con España por la final del Mundial 2026, según publicó este martes en redes sociales.
Julio 21, 2026 10:33 a. m.
almiron.jpg (1)_68698858.tif
Copa del Mundo
El Mundial 2026 cambió el concepto del fútbol
Más rígidas. La FIFA implementó nuevas reglas para impedir pérdidas de tiempo de los jugadores. Polémicas. Las pausas de hidratación y las expulsiones por taparse la boca siguen en el debate.
Julio 21, 2026 08:02 a. m.
 · 
Redacción D10
EL TROFEO DE COPA DEL MUNDO SE EXHIBE EN CHILE ANTE MÍTICA SELECCIÓN DE 1962
Copa del Mundo
Conmebol trabaja para un Mundial de 64 equipos en 2030
Presidente de Conmebol: Mundial 2030 es oportunidad para “una competencia con 64 equipos”
Julio 21, 2026 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-07-20 at 16.21.42.jpeg
Copa del Mundo
Julio Enciso, recibido como un ídolo en Caaguazú
Julio Cesar Enciso, el astro de la Selección Paraguaya, fue recibido en su ciudad natal (Caaguazú) por un multitudinario público integrado por niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores.
Julio 20, 2026 04:57 p. m.
 · 
Redacción D10