¿Problemas internos en Argentina?

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, respondió a una pregunta incómoda a su llegada a su país, tras quedarse con el vicecampeonato del mundo el domingo pasado al perder en el alargue el partido decisivo contra España (1-0), en Nueva York (Estados Unidos).

El entrenador fue consultado por los rumores de un supuesto problema interno en el plantel en la antesala de la definición del título, que tomó cuerpo con una extraña arenga de Lionel Messi. Las palabras del astro del equipo se viralizó rápidamente en las redes sociales.

“No veo redes, chicos. No tengo idea de lo que me decís”, dijo a la prensa. Requerido una y otra vez para sentar postura sobre si “la Scaloneta está unida” y que no enfrenta “conflictos internos de ningún tipo”, Scaloni aseguró: “No puedo creer lo que me estás preguntando”.

Los rumores se apoderaron de las redes luego de escucharse al “10" argentino pedir “tranquilidad” a sus compañeros. “Olvidémonos de todo y pensemos solo en jugar”, agregó el capitán argentino antes de salir a la cancha.

Leo Messi telling the players before the game to "Stay calm" and "Forget about everything else."



"Let’s stay calm, boys. Forget about everything else. Forget about everything. Let’s just think about playing, that’s all." pic.twitter.com/3LNI8WXaIi — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 20, 2026

Sobre el césped, Argentina mostró muy poco y perdió por 1-0. El gol de España llegó recién en el alargue, que sepultó el sueño del bicampeonato de la representante de la Conmebol.