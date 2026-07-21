21 jul 2026
Copa del Mundo

¿Problemas internos en Argentina?

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló con la prensa y fue contundente sobre el punto. Los rumores crecieron tras viralizarse una extraña arenga de Lionel Messi.

Julio 21, 2026 05:54 p. m. • 
Por Redacción D10
argentina

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina.

FOTO: EFE

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, respondió a una pregunta incómoda a su llegada a su país, tras quedarse con el vicecampeonato del mundo el domingo pasado al perder en el alargue el partido decisivo contra España (1-0), en Nueva York (Estados Unidos).

El entrenador fue consultado por los rumores de un supuesto problema interno en el plantel en la antesala de la definición del título, que tomó cuerpo con una extraña arenga de Lionel Messi. Las palabras del astro del equipo se viralizó rápidamente en las redes sociales.

“No veo redes, chicos. No tengo idea de lo que me decís”, dijo a la prensa. Requerido una y otra vez para sentar postura sobre si “la Scaloneta está unida” y que no enfrenta “conflictos internos de ningún tipo”, Scaloni aseguró: “No puedo creer lo que me estás preguntando”.

Los rumores se apoderaron de las redes luego de escucharse al “10" argentino pedir “tranquilidad” a sus compañeros. “Olvidémonos de todo y pensemos solo en jugar”, agregó el capitán argentino antes de salir a la cancha.

Sobre el césped, Argentina mostró muy poco y perdió por 1-0. El gol de España llegó recién en el alargue, que sepultó el sueño del bicampeonato de la representante de la Conmebol.

Copa del mundo Lionel Scaloni Mundial FIFA 2026
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