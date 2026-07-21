21 jul 2026
Copa del Mundo

Scaloni mantiene dudas sobre su futuro

Lionel Scaloni mantuvo este martes la incertidumbre sobre su futuro y agradeció el multitudinario recibimiento brindado por los aficionados al plantel que se quedó con el vicecampeonato en Norteamérica 2026.

Julio 21, 2026 03:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni durante un partido de la Argentina en el Mundial 2026.

FOTO: EFE/EPA/WILL OLIVER

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, mantuvo este martes la incertidumbre sobre su futuro y agradeció el multitudinario recibimiento brindado por los aficionados al plantel el lunes en su regreso al país tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial.

“Cuando íbamos ayer en el colectivo, ver esos nenes de siete, ocho o nueve años que estaban contentos no habiendo ganado es algo maravilloso”, dijo Scaloni en declaraciones a medios a la salida del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la localidad de Ezeiza, en la periferia de Buenos Aires.

Consultado por el multitudinario recibimiento al equipo a las afueras del predio durante la fría y lluviosa tarde de este lunes, respondió: “Impresionante, muy lindo. Está bien que se festeje, aunque cuesta digerir que no ganaste”.

“Pero también nos viene bien saber que no ganamos y que en la derrota también somos nobles y que se pueden sacar cosas positivas”, agregó, y enfatizó: “Se puede perder, sí, pero lo que ha dejado este grupo es algo muy lindo para la gente”.

Ante las preguntas sobre su futuro, el entrenador destacó que se mantendrá en su cargo al menos hasta diciembre, cuando vence su contrato, pero evitó responder sobre una posible renovación y subrayó que nunca había soñado conseguir lo que logró en los casi ocho años que lleva al frente de la selección.

“Lo mas importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo, y después lo que pase mas adelante, lo más importante es Argentina, la selección, y quien esté a cargo, esté yo o no esté yo, lo más importante es la unión y la conexión”, añadió, al tiempo que reconoció que el cargo de entrenador de la selección “es un lugar en el que cualquiera quisiera estar”.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Lionel Scaloni
Redacción D10
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