27 jul 2026
Copa del Mundo

Infantino: “Que el fútbol se eleve por encima del odio”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, evaluó la Copa Mundial, al que destacó en su organización y lo calificó como un gran éxito

Julio 27, 2026 05:52 p. m. • 
Por Redacción D10
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El presidente electo de EEUU, Donald J. Trump (d), durante una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino (i).

Foto: EFE

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respondió a las críticas recibidas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de quienes consideró “consumidos por el odio” y destacó que durante la cita deportiva hubo “cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia”.

“Siete millones de personas de 200 países disfrutaron del torneo a través de 16 ciudades fantásticas y estadios: cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia, sólo alegría, emociones, felicidad, unidad y reunión. Todo fue seguro y feliz”, escribió en un mensaje en redes sociales.

Una semana después de finalizar el Mundial con la victoria de España sobre Argentina, Infantino mostró su tristeza por todas las personas que no han podido ver la competición y se dirigió especialmente a quienes han puesto en cuestión el Mundial.

“Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo. A aquellos que, tras sus plumas y papeles, tras sus pantallas, difunden odio y rumores ⁠falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan atrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”, añadió.

En su escrito resaltó que la selección de Irán entró a Estados Unidos sin incidentes, pese al conflicto bélico con Estados Unidos y aseguró que el mundo “necesita amor, no odio: tolerancia, no división; celebración, no luto”.

“Cuando la selección iraní empezó a jugar, todos los cánticos contra ella se convirtieron en una sola canción (...). Esto va de política. El fútbol va de unidad, no de división. El fútbol es más grande que el odio y la discriminación. Hablan de las pocas personas a las que se denegó la visa y pasan por encima los millones a los que se les aprobó de todas partes del mundo”, defendió.

El texto del presidente de la FIFA aludió también a los arbitrajes de la competición, con mención expresa y entrecomillada a decisiones disciplinarias extrañas, sin concretar a ninguna acción, como pudo ser la retirada de una tarjeta roja al jugador estadounidense Balogun que le impedía jugar contra Bélgica en octavos después de una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Las tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo. Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican”, cuestionó.

Infantino concluyó su mensaje con la afirmación de que se siente “increíblemente orgulloso de haber contribuido, aunque sea un poco, al gran espectáculo” del Mundial y con la esperanza de que “puede que el fútbol se eleve por encima del odio”.

Mundial FIFA 2026 Gianni Infantino FIFA
Redacción D10
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