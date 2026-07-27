27 jul 2026
Copa del Mundo

El mejor gol de la Copa del Mundo 2026

VIDEO. El golazo de Sidny Lopes Cabral para Cabo Verde contra Argentina fue elegido como el mejor de la Copa del Mundo 2026.

Julio 27, 2026 05:33 p. m. • 
Por Redacción D10
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Sidny Lopes Cabral celebra un gol frente a Argentina.

Foto: Gentileza

El golazo de Sidny Lopes Cabral para Cabo Verde contra Argentina en los octavos de final ha sido elegido como el Gol del Torneo para la Copa Mundial de la FIFA 2026, anunció este lunes el máximo organismo del fútbol mundial.

Tras dejar atrás a Alexis Mac Allister en el Miami Stadium, Lopes Cabral colocó el balón en la escuadra de Emiliano Martínez con un magnífico disparo con efecto para establecer el 2-2 en un emocionante encuentro de dieciseisavos de final que se resolvió en la prórroga, describió la FIFA.

La anotación del caboverdiano se impuso por delante de las magníficas dianas de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, y Wilson Isidor, de Haití, que ocuparon la segunda y la tercera posición. Lopes Cabral toma así el relevo de Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison en el palmarés del premio.

Cabe resaltar que Cabo Verde, un país de poco más de 500.000 habitantes conformado por una decena de islas en el noroeste de África, compitió por primera vez en un Mundial en Norteamérica 2026.

En su primera experiencia en estas lides, el conjunto africano avanzó de forma invicta y en el segundo puesto tras tres empates históricos: 0-0 ante España, 2-2 frente a Uruguay y 0-0 contra Arabia Saudita.

En los dieciseisavos de final, cayó por 3-2 ante la Selección Argentina para despedirse con honores de la Copa del Mundo.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Cabo Verde
Redacción D10
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