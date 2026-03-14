14 mar. 2026
Torneo Apertura

Olimpia gana y sigue firme en la cima

Olimpia se impuso por la mínima a Recoleta y continúa en lo más alto del torneo Apertura 2026.

Marzo 14, 2026 08:48 p. m.
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Adrián Alcaraz festeja su gol para Olimpia.

Foto: Daniel Duarte - Última Hora

En el estadio Defensores del Chaco, Olimpia se hizo fuerte y derrotó este sábado por 1-0 al Deportivo Recoleta en juego correspondiente a la décima jornada del Torneo Apertura 2026.

EL PARTIDO. El Decano que dirige Pablo Vitamina Sánchez empezó bien, generando situaciones en ofensiva, con Eduardo Delmás y Rubén Lezcano muy movedizos, buscando siempre conectar con Adrián Alcaraz.

El gol no tardó en llegar. Sobre 15’, tras una conexión por izquierda, Delmás se metió al área y metió un centro al medio que el arquero y un defensor de Recoleta no pudieron despejar, y atrás apareció solo Alcaraz, que prácticamente con el arco en blanco la empujó y puso el 1-0 en el compromiso.

Seis minutos más tarde llegó otra acción fundamental en el partido. Gastón Olveira, quien será convocado por Gustavo Alfaro a la Albirroja, demostró que está en un gran nivel y le tapó de forma espectacular un tiro penal a Wilfrido Báez, para mantener la ventaja decana.

En la complementaria Olimpia tuvo chances para aumentar, pero como ya es costumbre, careció de efectividad, por lo que terminó sufriendo hasta el final.

Reco lo buscó, con más ganas que fútbol, pero la historia no cambió. Fue victoria del Decano por 1-0.

Con esto, el Rey de Copas continúa firme en la cima del torneo Apertura, ahora con 24 unidades en la tabla.

Olimpia Recoleta Torneo Apertura
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