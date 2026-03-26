25 mar. 2026
Torneo Apertura

Guaraní y el 2 de Mayo se pone al día con atractivo empate

Guaraní vs 2 de Mayo protagonizaron el duelo de regularización correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura en el estadio La Arboleda donde no se sacaron ventaja. El juego culminó igualado 1-1.

Marzo 25, 2026 09:45 p. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní vs. 2 de Mayo.jfif

Fue todo muy parejo entre Guaraní y el 2 de Mayo.

Gentileza/ APF

Guaraní vs, 2 de Mayo protagonizaron el duelo de regularización correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura en el estadio La Arboleda, pero no se sacaron ventaja; un gol en cada tiempo para el 1-1 final.

Con este empate, tanto legendarios como norteños se mantienen en la zona media de la tabla de clasificación. El trámite del juego fue muy parejo, con mucha actividad, principalmente, en el sector medio. Sin embargo, un grosero error en la salida del Gallo permitió la apertura del marcador para el Aborigen a los 32’, gracias a Iván Ramírez.

En la segunda fracción, el Aborigen fue el más incisivo pero siempre encontró una respuesta efectiva del portero del “2” Ángel Martínez que hasta ese momento sostenía el 1-0 en contra.

Pero a los 66’, el recién ingresado Diego Acosta en el campo de juego (63’) logró convertir un golazo para emparejar las acciones en el mejor momento de Guaraní.

Romagnoli, presente en La Arboleda.

El nuevo estratega de Guaraní, Leandro Romagnoli llegó a Paraguay y asistió al encuentro ante el 2 de Mayo. Romagnoli será presentado este jueves a la mañana de manera oficial ante el plantel principal.

El debut del DT argentino será ante el Sportivo Trinidense, este domingo, desde las 19:00, en el estadio Erico Galeano, por la fecha 13 del Apertura.

Guaraní 2 de Mayo Torneo Apertura
Redacción D10
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