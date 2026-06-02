02 jun. 2026
Selección Paraguaya

Los dorsales confirmados de Paraguay para el Mundial 2026

Los 26 jugadores de la Selección Paraguaya ya tienen dorsales definidos para la disputa de la Copa del Mundo 2026. Con relación a las Eliminatorias Sudamericanas, hay cambios de números de los porteros.

Junio 02, 2026 02:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Selección paraguaya

Ya están definidos los dorsales albirrojos.

Foto: Gentileza - Albirroja

El próximo 12 de junio, la Selección Paraguaya volverá a disputar un partido de Copa del Mundo después de estar ausente en tres ediciones. El lunes se dio a conocer la nómina de 26 jugadores y cada uno de ellos ya sabe qué número utilizará en la cita mundialista.

La gran mayoría se adueñó de su dorsal durante las Eliminatorias Sudamericanas, pero entre la ausencia de algunos y la novedad de otros, la distribución de dorsales quedó de la siguiente manera:

Los dorsales de Paraguay:

1- Roberto Fernández

2- Gustavo Velázquez

3- Omar Alderete

4- Juan Cáceres

5- Fabián Balbuena

6- Junior Alonso

7- Ramón Sosa

8- Diego Gómez

9- Antonio Sanabria

10- Miguel Almirón

11- Maurício Magalhães

12- Orlando Gill

13- José Canale

14- Andrés Cubas

15- Gustavo Gómez

16- Damián Bobadilla

17- Alejandro Romero Gamarra

18- Alex Arce

19- Julio Enciso

20- Braian Ojeda

21- Gabriel Ávalos

22- Gastón Olveira

23- Matías Galarza

24- Gustavo Caballero

25- Isidro Pitta

26- Alexandro Maidana

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 Paraguay
Redacción D10
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