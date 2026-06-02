Los dorsales confirmados de Paraguay para el Mundial 2026
Los 26 jugadores de la Selección Paraguaya ya tienen dorsales definidos para la disputa de la Copa del Mundo 2026. Con relación a las Eliminatorias Sudamericanas, hay cambios de números de los porteros.
El próximo 12 de junio, la Selección Paraguaya volverá a disputar un partido de Copa del Mundo después de estar ausente en tres ediciones. El lunes se dio a conocer la nómina de 26 jugadores y cada uno de ellos ya sabe qué número utilizará en la cita mundialista.
La gran mayoría se adueñó de su dorsal durante las Eliminatorias Sudamericanas, pero entre la ausencia de algunos y la novedad de otros, la distribución de dorsales quedó de la siguiente manera:
Los dorsales de Paraguay:
1- Roberto Fernández
2- Gustavo Velázquez
3- Omar Alderete
4- Juan Cáceres
5- Fabián Balbuena
6- Junior Alonso
7- Ramón Sosa
8- Diego Gómez
9- Antonio Sanabria
10- Miguel Almirón
11- Maurício Magalhães
12- Orlando Gill
13- José Canale
14- Andrés Cubas
15- Gustavo Gómez
16- Damián Bobadilla
17- Alejandro Romero Gamarra
18- Alex Arce
19- Julio Enciso
20- Braian Ojeda
21- Gabriel Ávalos
22- Gastón Olveira
23- Matías Galarza
24- Gustavo Caballero
25- Isidro Pitta
26- Alexandro Maidana