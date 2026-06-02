Los dorsales confirmados de Paraguay para el Mundial 2026

El próximo 12 de junio, la Selección Paraguaya volverá a disputar un partido de Copa del Mundo después de estar ausente en tres ediciones. El lunes se dio a conocer la nómina de 26 jugadores y cada uno de ellos ya sabe qué número utilizará en la cita mundialista.

La gran mayoría se adueñó de su dorsal durante las Eliminatorias Sudamericanas, pero entre la ausencia de algunos y la novedad de otros, la distribución de dorsales quedó de la siguiente manera:

Los dorsales de Paraguay:

1- Roberto Fernández

2- Gustavo Velázquez

3- Omar Alderete

4- Juan Cáceres

5- Fabián Balbuena

6- Junior Alonso

7- Ramón Sosa

8- Diego Gómez

9- Antonio Sanabria

10- Miguel Almirón

11- Maurício Magalhães

12- Orlando Gill

13- José Canale

14- Andrés Cubas

15- Gustavo Gómez

16- Damián Bobadilla

17- Alejandro Romero Gamarra

18- Alex Arce

19- Julio Enciso

20- Braian Ojeda

21- Gabriel Ávalos

22- Gastón Olveira

23- Matías Galarza

24- Gustavo Caballero

25- Isidro Pitta

26- Alexandro Maidana