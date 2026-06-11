Corea del Sur expone favoritismo

El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara. Mientras que el juez principal será el costarricense Juan Gabriel Calderón.

Corea del Sur parte como favorito para imponerse a su rival, que vuelve a un Mundial después de 20 años. Los Guerreros de Taeguk disputarán su duodécima participación, llegan con la misión de igualar aquel cuarto lugar que obtuvieron en la edición 2002, cuando, como uno de los anfitriones, terminaron en la cuarta posición. Para la República Checa, en tanto, será apenas su segunda participación.

Cabe resaltar que en la primera, en Alemania 2006, no superó la fase de grupos.

CIFRA. 3 partidos han disputado entre sí estas dos selecciones. Un duelo ganado para cada uno y un empate.