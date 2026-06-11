11 jun. 2026
Copa Mundial

Corea del Sur expone favoritismo

La actividad del Grupo A continuará unas horas más tarde con el segundo encuentro de la zona. Desde las 23:00, las selecciones de Corea del Sur y República Checa harán su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en compromiso que podría resultar clave en la lucha por los primeros puestos del grupo.

Junio 11, 2026 09:36 a. m. • 
Por Redacción D10
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Heung-min Son, figura del elenco surcoreano.

Foto: AFP

El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara. Mientras que el juez principal será el costarricense Juan Gabriel Calderón.

Corea del Sur parte como favorito para imponerse a su rival, que vuelve a un Mundial después de 20 años. Los Guerreros de Taeguk disputarán su duodécima participación, llegan con la misión de igualar aquel cuarto lugar que obtuvieron en la edición 2002, cuando, como uno de los anfitriones, terminaron en la cuarta posición. Para la República Checa, en tanto, será apenas su segunda participación.

Cabe resaltar que en la primera, en Alemania 2006, no superó la fase de grupos.

CIFRA. 3 partidos han disputado entre sí estas dos selecciones. Un duelo ganado para cada uno y un empate.

Copa Mundial Mundial FIFA 2026 Corea del Sur
Redacción D10
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