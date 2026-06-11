11 jun. 2026
Selección Paraguaya

Base sólida y conocida para el gran estreno

La Selección Paraguaya cumplió ayer su movilización más importante en California, Estados Unidos, apuntando al estreno en el Mundial, que será ante el elenco local, mañana viernes 12 de junio, desde las 22:00.

Junio 11, 2026 07:05 a. m. • 
Por Redacción D10
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Gustavo Gómez, capitán de la Albirroja.

Foto: Gentileza - APF

El grupo trabajó a puertas cerradas en el Spartan Soccer Complex de San José y los trabajos específicos consistieron en definir el equipo titular para el debut en la competencia.

El Cazador de Utopías tiene múltiples opciones, pero la más convincente incluye a Mauricio Magalhães para ocupar el puesto de Julio Enciso, que no llega por el fuerte golpe que recibió en la pierna derecha en el amistoso ante Nicaragua, del cual se recupera favorablemente.

El jugador de Palmeiras tiene cararcterísticas de un juego dinámico, en donde prioriza el buen toque, por lo que ganaría la pulseada a Ramón Sosa y Gustavo Caballero, otros dos que asomaban con chances de iniciar.

ONCENO probable. En el arco, Orlando Gill asoma como para retomar la titularidad, mientras que en la defensa la distribución de los futbolistas con Juan Cáceres como lateral por derecha; Gustavo Gómez (capitán) y Omar Alderete como centrales y Junior Alonso por izquierda.

En la mitad de cancha, en la contención Andrés Cubas es fijo, acompañado por Damián Bobadilla, haciendo la figura del doble elemento de contención, mientras que sueltos con mayor trabajo ofensivo se moverían Diego Gómez y Miguel Ángel Almirón. El citado Mauricio Magalhães Prado acompañará a Antonio Sanabria en el ataque, manteniendo la base del equipo que disputó el último amistoso como local.

CONFERENCIA. Hoy habla Gustavo Alfaro, aguarnando la confirmación por parte del DT, para el estreno en la Copa que será mañana a las 22:00.

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
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