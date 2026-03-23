Los convocados por Antolín Alcaraz a la Albirroja Sub 20

Antolín Alcaraz, director técnico de la Selección Paraguaya Sub 20, dio a conocer en las últimas horas la lista de 23 jugadores convocados para un par de amistosos ante Brasil.

En la lista resaltan dos nombres: Eduardo Delmás, quien viene de marcar su primer gol con la camiseta franjeada, y Marcelo Chaparro, lateral izquierdo de Cerro Porteño quien dejó buenas sensaciones desde su debut.

Paraguay jugará el primer partido ante la Canarinha este sábado 28 de marzo desde las 19:00 en el estadio Martins Pereira, mientras que el segundo compromiso será el martes 31 desde las 16:00 en el estadio Do Canindé.