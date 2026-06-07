06 jun. 2026
Selección Paraguaya

Julio Enciso: “Lo guardaré en mi memoria”

Julio Enciso publicó un material audivosual con este mensaje: “Momento que se va a quedar guardado en la memoria”.

Junio 06, 2026 09:04 p. m. • 
Por Redacción D10
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Julio Enciso festeja su tanto de penal convertido ante los uruguayos en el Defensores del Chaco.

JOSE BOGADO

Todo el país se encuentra pendiente de Julio Enciso, lesionado a los 25 minutos del amistoso ante Nicaragua y que deja en suspenso su participación en la Copa del Mundo con la Albirroja.

Este sábado, minutos antes del viaje a Estados Unidos, la Joya publicó un video con un mensaje que deja varias preguntas.

“Momento que se va a quedar guardado en la memoria”, escribió el futbolista al pie del video que muestra todo lo vivido ayer en el amistoso ante Nicaragua.

¡Fuerza, Julio! Te esperamos pronto para darlo todo por la Albirroja en la Copa del Mundo.

Julio Enciso publicó un emotivo video.

Julio Enciso Albirroja Selección Paraguaya
Redacción D10
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