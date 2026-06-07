Julio Enciso: “Lo guardaré en mi memoria”

Todo el país se encuentra pendiente de Julio Enciso, lesionado a los 25 minutos del amistoso ante Nicaragua y que deja en suspenso su participación en la Copa del Mundo con la Albirroja.

Este sábado, minutos antes del viaje a Estados Unidos, la Joya publicó un video con un mensaje que deja varias preguntas.

“Momento que se va a quedar guardado en la memoria”, escribió el futbolista al pie del video que muestra todo lo vivido ayer en el amistoso ante Nicaragua.

¡Fuerza, Julio! Te esperamos pronto para darlo todo por la Albirroja en la Copa del Mundo.