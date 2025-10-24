24 oct. 2025
Cerro Porteño

Los 7 fracasos de Cerro Porteño en la Copa Paraguay

La Copa Paraguay terminó por convertirse en un estigma para Cerro Porteño, equipo que no logró meterse hasta ahora en las rondas finales.

Octubre 24, 2025 10:00 a. m. • 
Por Redacción D10
G3-eVJ1WIAAcLFv.jpeg

Increíble racha que lleva Cerro Porteño.

Foto: CopaParaguayAPF

Cerro Porteño sumó una nueva eliminación en la Copa Paraguay, esta vez frente al General Caballero de Juan León Mallorquín y con eso sumó otro fracaso en un certamen al que no pudo meterse ni a semifinales en 7 ediciones.

El conjunto azulgrana cayó por penales frente al Conjunto Mallorquino, quedando fuera en cuartos de final, su techo máximo en la “Copa de todos”.

Las otras eliminaciones azulgranas fueron: Cuartos de final ante Guaraní (2018), Dieciseisavos ante 2 de Mayo en penales (2019), Octavos de final ante Sol de América (2021), Dieciseisavos ante Rubio Ñu (2022), Octavos de final ante Sportivo Ameliano (2023) y octavos de final ante Sol de América (2024).

Cerro Porteño Copa Paraguay Fútbol paraguayo
Redacción D10
