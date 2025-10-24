Los 7 fracasos de Cerro Porteño en la Copa Paraguay

Cerro Porteño sumó una nueva eliminación en la Copa Paraguay, esta vez frente al General Caballero de Juan León Mallorquín y con eso sumó otro fracaso en un certamen al que no pudo meterse ni a semifinales en 7 ediciones.

El conjunto azulgrana cayó por penales frente al Conjunto Mallorquino, quedando fuera en cuartos de final, su techo máximo en la “Copa de todos”.

Las otras eliminaciones azulgranas fueron: Cuartos de final ante Guaraní (2018), Dieciseisavos ante 2 de Mayo en penales (2019), Octavos de final ante Sol de América (2021), Dieciseisavos ante Rubio Ñu (2022), Octavos de final ante Sportivo Ameliano (2023) y octavos de final ante Sol de América (2024).