Libertad cerró una positiva jornada de amistosos ante San Lorenzo

Libertad continúa afinando detalles para el inicio del torneo Clausura 2026 y este sábado disputó tres encuentros amistosos frente a San Lorenzo, en una jornada que le permitió evaluar detalles.

En el primer compromiso, el Gumarelo se quedó con la victoria por 1-0 gracias al tanto de Lorenzo Melgarejo, quien marcó la diferencia en un duelo parejo.

El segundo encuentro culminó igualado 1-1 entre el conjunto albinegro y los rayaditos. El gol del repollero fue obra de Gustavo Aguilar.

El tercer concluyó con un empate sin goles (0-0), en un compromiso en el que ambos equipos aprovecharon para dar minutos a diferentes futbolistas y continuar con la puesta a punto de cara a la competencia oficial.

De esta manera, Libertad cerró la jornada con un triunfo y dos empate frente al Rayadito, dejando buenas sensaciones en su preparación para la próxima temporada.