11 jul 2026
Fútbol Paraguayo

Libertad cerró una positiva jornada de amistosos ante San Lorenzo

Libertad continúa afinando detalles para el inicio del torneo Clausura 2026 y este sábado disputó tres encuentros amistosos frente a Sportivo San Lorenzo, en una jornada que le permitió al nuevo cuerpo técnico seguir evaluando variantes.

Julio 11, 2026 09:01 p. m. • 
Por Redacción D10
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Esperado. Nelson Haedo debutó con victoria con el Guma, en los duelos de preparación para el Clausura ante San Lorenzo.

Club Libertad

Libertad continúa afinando detalles para el inicio del torneo Clausura 2026 y este sábado disputó tres encuentros amistosos frente a San Lorenzo, en una jornada que le permitió evaluar detalles.

En el primer compromiso, el Gumarelo se quedó con la victoria por 1-0 gracias al tanto de Lorenzo Melgarejo, quien marcó la diferencia en un duelo parejo.

El segundo encuentro culminó igualado 1-1 entre el conjunto albinegro y los rayaditos. El gol del repollero fue obra de Gustavo Aguilar.

El tercer concluyó con un empate sin goles (0-0), en un compromiso en el que ambos equipos aprovecharon para dar minutos a diferentes futbolistas y continuar con la puesta a punto de cara a la competencia oficial.

De esta manera, Libertad cerró la jornada con un triunfo y dos empate frente al Rayadito, dejando buenas sensaciones en su preparación para la próxima temporada.

Libertad San Lorenzo
Redacción D10
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