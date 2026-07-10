Nuevas reglas: Del Mundial al fútbol paraguayo

El fútbol paraguayo comienza a ayornarse a los cambios y desde el torneo Clausura 2026 comenzará a implementar los cambios reglamentarios que se introdujeron durante la Copa del Mundo de 2026.

En charla con Urbana Sports, el directivo de la APF Javier Díaz de Vivar, comentó que la decisión ya fue anunciada a los clubes y las nuevas reglas, con excepción de la “Ley Vinicius-Prestianni” con la que habían expulsado a Miguel Almirón frente a Turquía, se usarán en Paraguay.

“Hay cosas que tenemos que concienciar a nuestros dirigentes de que si no nos ponemos a esa altura, siempre vamos ir sufriendo cuando compitamos a nivel internacional. No solo para un Mundial, también cuando competimos en una Libertadores, una Sudamericana, ya necesitamos estar a la altura. Es una cuestión urgente para nuestro fútbol. Estamos tratando de ver de mejorar todos los aspectos porque queremos un fútbol paraguayo a la altura de las grandes competencias para competir de igual a igual”, expresó Díaz de Vivar.

Las nuevas reglas tienen que ver con el tiempo de reposición para un saque de arco, para el lanzamiento lateral, así como la participación del VAR en la corrección de determinaciones claves, como también los cambios rápidos y el tiempo de exclusión tras una atención médica.

En un momento de la nota, volvió a mencionar de que siguen con el análisis del nuevo formato de competencia para el fútbol paraguayo, con un torneo largo, además de introducir un nuevo certamen tipo Copa en el medio con el fin de disminuir la cantidad de juegos anuales.