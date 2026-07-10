Serrati repasó el mercado de pases de sus representados

Diego Serrati, el empresario representante de futbolistas dio a conocer un completo panorama sobre la actualidad del mercado de pases de varios de sus representados, en una entrevista con Fútbol a lo Grande, donde confirmó operaciones cerradas y otras que se encuentran muy avanzadas.

Uno de los movimientos más importantes involucra a Adrián Alcaraz, cuya transferencia al Pachuca de México está prácticamente acordada. Serrati evitó revelar cifras oficiales, aunque adelantó que serán los clubes los encargados de hacerlo. No obstante, trascendió que el acuerdo con Olimpia supera los 1.800.000 dólares.

En cuanto a Fernando Romero, el agente confirmó que continuará su carrera en el fútbol chileno, mientras que destacó que el pase de Junior Alonso al Atlanta United era una negociación que se venía trabajando desde hace aproximadamente seis meses. “Lo de Junior Alonso para Atlanta ya estaba hace unos seis meses; que esté el Tata Martino allí fue fundamental”, explicó Serrati, resaltando la influencia del entrenador argentino en la concreción de la operación.

Respecto a Iván Ramírez, el representante reveló que firmó un contrato con Cerro Porteño, por dos temporadas con la institución azulgrana.

Por otra parte, Serrati señaló que Gustavo Caballero se encuentra muy cerca de concretar su regreso al Santos de Brasil, mientras que el futuro de Damián Bobadilla podría estar en el fútbol europeo. “Lo de Damián Bobadilla estamos viendo para Europa, ojalá salga eso”, expresó el representante, dejando abierta la posibilidad de que el mediocampista dé el salto al Viejo Continente en este mercado de transferencias.