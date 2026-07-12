Trinidense cerró su preparación con victoria sobre 2 de Mayo

Trinidense y el Sportivo 2 de Mayo disputaron este sábado dos amistosos de preparación continuando con su puesta a punto de cara al inicio del torneo Clausura 2026.

En el primer compromiso, disputado entre los equipos principales, no hubo diferencias y el encuentro finalizó igualado sin goles (0-0), en un duelo parejo y con pocas situaciones claras de peligro.

Ya en el segundo ensayo, el conjunto auriazul de Santísima Trinidad mostró una versión mucho más contundente y se impuso por un claro 3-0. Junior Gamarra fue la gran figura al convertir un doblete, anotando a los 15 y 36 minutos, mientras que Enzo González selló la goleada a los 42'.

Con estos dos encuentros, ambos equipos continúan ajustando detalles futbolísticos y físicos en la recta final de la pretemporada, con la mira puesta en llegar en óptimas condiciones al arranque del Clausura 2026.