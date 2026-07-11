11 jul 2026
Fútbol Paraguayo

Nacional y Luqueño repartieron triunfos en sus amistosos

Nacional y Luqueño disputaron este sábado dos encuentros amistosos de preparación en el estadio Arsenio Erico, ambos a puertas cerradas, con un triunfo por lado y el mismo marcador: 1-0.

Julio 11, 2026 08:48 p. m. • 
Por Redacción D10
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Dividido. Un triunfo por lado y por el mismo marcador: 1-0 entre académicos y auriazules en el Arsenio Erico.

Gentileza

Nacional y Luqueño protagonizaron este sábado dos encuentros amistosos de preparación en el estadio Arsenio Erico, ambos a puertas cerradas, con un triunfo por lado y el mismo marcador: 1-0.

En el primer compromiso, el Tricolor se quedó con la victoria por la mínima diferencia, mostrando solidez en una prueba importante de cara al inicio del Torneo Clausura 2026. El único tanto lo convirtió el delantero Hugo Adrián Benítez.

Ya en el segundo ensayo, fue el conjunto auriazul el que respondió y se impuso también por 1-0 gracias al gol de Lautaro Comas. Con este resultado quedó equilibrada la jornada entre ambos equipos.

Los dos entrenadores aprovecharon los encuentros para observar variantes, darle minutos a sus incorporaciones y seguir ajustando detalles futbolísticos antes del comienzo de la competencia oficial, en una exigente jornada que dejó sensaciones positivas para ambos planteles.

Nacional Sportivo Luqueño
Redacción D10
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