Localía azulgrana sería en el Defensores del Chaco

Con esto, el Azulgrana sería local en el estadio de la APF ante Sportivo Trinidense y Sportivo 2 de Mayo por las dos primeras fechas de local en el Apertura.

Para la quinta fecha, que será ante Libertad, lo más probable es que se inaugure la nueva lumínica de la Olla Azulgrana.

La máxima prioridad es que el debut de Cerro Porteño en la Copa Libertadores sea en la Olla.

Tema delantero. La directiva azulgrana no se detiene en su intención de sumar a un delantero para cerrar el cupo de contrataciones. Thiago Vecino, delantero uruguayo de Liverpool FC, sigue siendo el apuntado, aunque no se descarta que aparezca un delantero argentino que no se haya mencionado en este mercado de pases para el elenco azulgrana.

Itinerario azulgrana

Hoy el plantel azulgrana entrenará en la Ollita a un solo turno al igual que mañana.

El viernes, la delegación viajará en vuelo charter a Cali, Colombia, donde el sábado medirá a América (19:00) y el domingo al Deportivo (19:00) para así el lunes descansar. Daniel Rivas ayer renovó contrato por un año y se irá a préstamo a Nacional.