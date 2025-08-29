Apuntando al Gumarelo

El Azulgrana necesita reivindicarse en el campeonato, luego de su derrota en la ronda anterior frente a Sportivo Trinidense como local por 3-1 y está obligado a conseguir un resultado positivo para seguir en lo más alto de la clasificación del Clausura.

VUELVEN. Tras su paso victorioso por Copa Paraguay, eliminando a Pastoreo por 3-0, el Azulgrana presentará retornos a su equipo titular como el portero Alexis Martín Arias, más el defensor Gustavo Velázquez y el atacante Jonataan Torres, ambos recuperados y a disposición del entrenador. El que sigue al margen es el mediocampista Gastón Giménez, que se encuentra en etapa de recuperación y aún tiene unos días para volver a la canchas.