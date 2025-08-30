Cerro Porteño, decacampeón de la Liga Premium de futsal

En el Polideportivo de la Cooperativa Capiatá se disputó este sábado la segunda final de la Liga Premium entre Cerro Porteño ante Afemec.

El Azulgrana, que arriba al choque con ventaja, ya que en la primera pulseada venció por 4-2 con anotaciones de Enmanuel Ayala (2), Emerson Méndez y Diego Poggi, se volvió a imponer en la vuelta, esta vez por 6-4, para coronar una fantástica campaña.

De esta forma, el Ciclón alcanza su décima corona de forma consecutiva y se convierte en el representante de Paraguay en la edición 2026 de la Libertadores Futsal.

Gary Ayala, emblema azulgrana, en su partido despedida con la camiseta azulgrana, se mostró emocionado tras el final del encuentro.

“Muy lindo todo, muy emotivo, era la manera en que queríamos despedirnos, vamos a entrar en la historia del club y estamos eternamente agradecidos”, comentó en charla con la televisión.