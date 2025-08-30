30 ago. 2025
Futsal FIFA

Cerro Porteño, decacampeón de la Liga Premium de futsal

Cerro Porteño se consagró campeón por décima vez consecutiva de la Liga Premium de futsal FIFA.

Agosto 30, 2025 04:05 p. m.
fsdfsdfs.jfif

El Ciclón, fantástico campeón.

En el Polideportivo de la Cooperativa Capiatá se disputó este sábado la segunda final de la Liga Premium entre Cerro Porteño ante Afemec.

El Azulgrana, que arriba al choque con ventaja, ya que en la primera pulseada venció por 4-2 con anotaciones de Enmanuel Ayala (2), Emerson Méndez y Diego Poggi, se volvió a imponer en la vuelta, esta vez por 6-4, para coronar una fantástica campaña.

De esta forma, el Ciclón alcanza su décima corona de forma consecutiva y se convierte en el representante de Paraguay en la edición 2026 de la Libertadores Futsal.

Gary Ayala, emblema azulgrana, en su partido despedida con la camiseta azulgrana, se mostró emocionado tras el final del encuentro.

“Muy lindo todo, muy emotivo, era la manera en que queríamos despedirnos, vamos a entrar en la historia del club y estamos eternamente agradecidos”, comentó en charla con la televisión.

futsalFIFA Cerro Porteño Afemec
